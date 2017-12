Nasa testa com sucesso sistema de emergência para astronautas

Associated Press

Engenheiros da Nasa lançaram com sucesso a nova cápsula tripulada Órion a cerca de 1,6 km de distância, como parte do teste do teste de um sistema de interrupção de lançamento.

O sistema arremessou a cápsula a partir de uma base no deserto às 7h da manhã (hora local) e atingiu velocidade de 700 km/h em apenas 2,5 segundos. A cápsula pousou ao norte do local de lançamento, em meio aos aplausos de centenas de observadores.

A cápsula, lançada ao ar pelo sistema de fuga de emergência durante teste. Craig Fritz/AP

O sistema de interrupção de lançamento foi criado para afastar rapidamente os astronautas e a cápsula de emergências, como um incêndio no local de lançamento.

A Órion havia sido projetada originalmente para levar astronautas de volta à Lua. Mas o presidente Barack Obama cancelou o projeto, redirecionando as verbas para a pesquisa de novas tecnologias de propulsão. No entanto, existe uma proposta de adaptar a cápsula como "bote salva-vidas" para a Estação Espacial Internacional (ISS).