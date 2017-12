Nasa vai divulgar 'importante descoberta' sobre Marte nesta 2ª

SÃO PAULO - A Nasa enviou um comunicado à imprensa afirmando que trará uma "importante descoberta científica" sobre a exploração em Marte na manhã desta segunda-feira, 28. O público poderá enviar perguntas pelo Twitter usando a hashtag #AskNASA

Participarão do evento o diretor de ciência planetária Jim Green; o cientista-chefe do programa de exploração de Marte Michael Meyer, a representante do Instituto de Tecnologia da Geórgia Lujendra Ojha, além de outros especialistas.

O evento será realizado em auditório em Washington e será transmitido (em inglês) pela TV Nasa e pelo Estado, que acompanhará a conferência em tempo real.