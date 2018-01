Nave de carga russa se acopla à ISS na segunda tentativa

MOSCOU - A nave de carga russa "Progress M-06M" foi acoplada neste domingo, 4, com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), após a interrupção da tentativa de sexta-feira passada, informou o Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia (CCVE).

A manobra aconteceu de forma automática, como estava previsto, disse um porta-voz do CCVE em declarações à agência russa "Interfax".

A "Progress M-06M" foi acoplada às 13h17 de Brasília ao módulo de serviço russo Zvezda, com ajuda do sistema automático de aproximação e engate Kurs, o mesmo que falhou no último dia 2.

Depois que as pressões da nave e do módulo Zvezda estiverem igualadas, os tripulantes da plataforma orbital abrirão as escotilhas.

A nave não tripulada, que foi lançada na última quarta da base de Baikonur (Cazaquistão), levou 2.630 quilos de carga à ISS.

A "Progress" contém combustível, água, oxigênio, alimentos, roupas e diversos equipamentos, além de presentes aos tripulantes da ISS, como desenhos feitos por seus filhos.

A atual tripulação da ISS é formada pelos cosmonautas russos Aleksandr Skvortsov, Fyodor Yurchikhin e Mikhail Kornienko e pelos astronautas americanos Doug Wheelock, Shannon Walker e Tracy Caldwell.