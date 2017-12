Nave Endeavour pousa após duas semanas no espaço

Com o fim desta missão, a Agência Espacial Norte-americana (Nasa) prepara para breve a aposentadoria do Endeavour, enquanto tenta garantir esforços para manter a Estação Espacial Internacional. Quatro missões já previstas devem concluir toda a estrutura do laboratório orbital até o fim de setembro. O esforço reúne Estados Unidos, Rússia, países da Europa, Japão e Canadá.

Os astronautas do Endeavour instalaram com sucesso o Tranquility, o último dos modos habitáveis que os EUA enviaram à estação espacial. Também foram feitas outras ações, como o conserto do sistema de purificação da água, um hardware que recolhe água potável da urina e da umidade do ar após a respiração.

No início do dia de ontem, o Endeavour teve vários problemas técnicos, impedindo a comunicação dos astronautas com a Terra durante uma hora. Especialistas investigam o problema. As informações são da Dow Jones.