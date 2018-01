Nave russa 'Gagarin' é lançada com 3 astronautas rumo à plataforma orbital

Veja também:

Assista ao vídeo do lançamento no site da Nasa

Acompanhe a missão pelo twitter da Nasa

Apenas nove minutos depois, a nave com os russos Aleksandr Samokutiáyev (comandante da missão) e Andrei Borisenko, e o americano Roland Garan, se separou do foguete para começar seu voo autônomo de dois dias rumo à plataforma orbital. Os dois cosmonautas russos, que não têm experiência no espaço, e o astronauta da Nasa, que conta com um voo orbital em seu currículo, a bordo da nave Discovery (2008), permanecerão na estação espacial durante 171 dias como parte da 27ª missão da história da ISS.