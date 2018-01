Nave Soyuz chega à estação espacial com 3 tripulantes

A nave russa Soyuz TMA-19M chegou nesta terça-feira, 15, com êxito à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) com três astronautas a bordo, procedentes da Rússia, dos Estados Unidos e do Reino Unido.

O lançamento ocorreu às 9h03 (horário de Brasília) de Baikonur, no Cazaquistão, e o acoplamento com a plataforma ocorreu às 15h33, segundo informou a Nasa em cobertura ao vivo por meio de sua página na internet.

Na nave estavam o astronauta russo Yuri Malenchenko, o norte-americano Tim Kopra e Team Peake, o primeiro britânico que viaja à estação espacial. /EFE