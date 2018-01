Netanyahu agradece papa por ter aprofundado laços cristãos e judeus

Aquela viagem, na qual o papa alemão prestou homenagem no principal memorial do Holocausto de Israel, foi vista por muitos judeus como expiatória por ele ter suspendido a excomunhão de um bispo que questionou a escala do genocídio nazista. Em outras ocasiões, ele visitou o campo de extermínio de Auschwitz e a sinagoga de Colônia.

O pontífice, que vai abdicar em 28 de fevereiro, também mudou uma oração latina para as missas na Sexta-Feira Santa feita por católicos tradicionalistas em 2008, deletando uma referência aos judeus e a sua "cegueira", mas ainda pedindo que eles aceitassem Jesus.

"Em nome do povo de Israel, gostaria de agradecê-lo por tudo o que fez em sua posição como papa em nome de reforçar os laços entre os cristãos e os judeus e entre a Santa Sé e o Estado Judeu", disse Netanyahu em uma carta a Bento 16, uma cópia da qual foi para a mídia.

"Também lhe agradeço por ter defendido bravamente os valores do Judaísmo e do Cristianismo durante seu mandato papal", escreveu o primeiro-ministro conservador.

"Não tenho dúvidas de que esses valores, que foram tão vitais para construir o mundo moderno, não são menos críticos para garantir um futuro de segurança, prosperidade e paz".

(Reportagem de Dan Williams)