Nobel de Física vai para japoneses e norte-americano que inventaram o LED

Os cientistas japoneses Isamu Akasaki e Hiroshi Amano e o norte-americano Shuji Nakamura ganharam o Prêmio Nobel de Física de 2014 por terem inventado uma nova fonte de luz energeticamete eficiente e amigável para com o meio ambiente, o LED, informou nesta terça-feira a organização que concede as premiações.

"Com o advento das lâmpadas LED, agora temos alternativas mais duradouras e mais eficientes para fontes de luz mais antigas", disse a Real Academia Sueca de Ciências no comunicado de anúncio do prêmio de 8 milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares).

O prêmio de Física foi o segundo Nobel a ser concedido este ano.

O Prêmio Nobel foi entregue pela primeira vez em 1901 para prestigiar realizações na ciência, literatura e na busca da paz, de acordo com a vontade do inventor da dinamite, o magnata Alfred Nobel.

(Reportagem de Niklas Pollard)