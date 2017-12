Novo telescópio europeu capta imagens inéditas da Via Láctea

Imagem da nuvem de gases da formação de uma estrela na nebulosa Flame captada pelo VISTA

SÃO PAULO - O telescópio VISTA, inaugurado nesta semana pelo European Southern Observatory (ESO), captou imagens da nebulosa Flame, do centro da Via Láctea e da galáxia Fornax, divulgadas nesta sexta-feira, 11.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de um milhão de estrelas são mostradas em imagem que o VISTA captou da Via Láctea

O Vista é o maior telescópio dedicado ao mapeamento do céu, segundo a European Southern Observatory, e foi desenvolvido em um projeto que envolveu 18 universidades do Reino Unido.

Telescópio VISTA foi desenvolvido em projeto que reuniu 18 universidades do Reino Unido

O telescópio Vista foi montado no Observatório Paranal, que fica localizado no deserto do Atacama, no norte do Chile. O mais novo equipamento de observação da ESO possui uma câmera de 3 toneladas que contém 16 sensores especiais de luz infravermelho, captando um total de 67 milhões de pixels.