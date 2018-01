Obama diz que eleição de papa latino-americano mostra vitalidade da região

O vice-presidente Joe Biden comandará a delegação norte-americana nas cerimônias no Vaticano para a posse do novo papa, segundo uma autoridade do governo.

Obama chamou o novo papa de "um defensor dos pobres e dos mais vulneráveis entre nós".

"Como o primeiro papa das Américas, sua escolha também fala da força e da vitalidade de uma região que está cada vez mais moldando nosso mundo, e junto com milhões de norte-americanos hispânicos, nós nos Estados Unidos compartilhamos a alegria deste dia histórico", disse Obama em um comunicado.

(Reportagem de Steve Holland e Matt Spetalnick)