Obama privatizará acesso ao espaço e abandonará volta à Lua

O presidente Barack Obama vai, essencialmente, pôr fim aos esforços para levar astronautas de volta à Lua e dará um novo rumo à Nasa, com uma injeção orçamentária de cerca de US$ 6 bilhões, de acordo com autoridades familiarizadas com o plano. Parte desse dinheiro será usada como estímulo para que empresas privadas assumam a tarefa de levar astronautas ao espaço.

Nasa encontra água congelada em cratera no polo sul da Lua

Foguete criado para substituir ônibus espaciais faz 1º voo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nasa deve abandonar plano de voltar à Lua, diz relatório

Um representante da Nasa, que pediu para não ser identificado, confirmou informes publicados na quinta-feira, 28, de que quando o novo orçamento dos EUA for proposto, na segunda-feira, a Nasa receberá US$ 5,9 bilhões adicionais ao longo de cinco anos. parte do dinheiro prolongará a vida da Estação Espacial Internacional (ISS) até 2020. Ele também será usado como estímulo para que companhias privadas construam naves para levar astronautas à ISS depois da aposentadoria dos ônibus espaciais.

Voo de teste do foguete para astronautas Ares I, cujo desenvolvimento deve ser cancelado. Nasa

O dinheiro proposto pelo presidente não é suficiente para levar adiante o plano de retornar à Lua, lançado pelo então presidente George W. Bush e que já consumiu US$ 9,1 bilhões.

A questão central é o dinheiro. O plano de Bush falhou quando os acréscimos orçamentários, que deveriam ter começado há seis anos, não se materializaram.

A definição de um novo rumo para a Nasa ficou suspenso durante meses, enquanto uma comissão independente estudava as opções e a Casa Branca analisava os resultados. A escolha de Obama será apresentada oficialmente na segunda-feira.

"Certamente parece que a missão lunar de Bush não será incluída" no orçamento futuro, disse uma alta figura da Nasa.

O estudioso de política espacial John Logsdon, que tomou parte NP comitê de aconselhamento da campanha de Obama para questões espaciais, disse que o presidente está adotando a opção favorecida pelo Comitê Augustine, um grupo de especialistas reunido no ano passado. Essa opção inclui o uso de naves espaciais comerciais, a prorrogação da vida útil da ISS e uma "rota flexível" para a exploração espacial com astronautas, que poderia incluir o pouso humano em um asteroide ou nas luas de Marte.

"O que mata a missão lunar é a decisão de prorrogar a ISS até 2020", disse Logsdon. Isso significa que a eta de voltar á Lua até 2020 "está morta. Não podemos pagar pelo uso da estação por cinco anos adicionais e ainda ir à Lua".

Embora o programa Constellation, estabelecido para o retorno à Lua, esteja morto, "a exploração não está morta, e isso é importante", disse ele.

Defensores da missão à Lua e milhares de funcionários dos centros espaciais da Flórida, Alabama e Texas estão preocupados. Congressistas desses Estados vêm atacando a ideia de abandono do plano, e alguns têm cargos em comitês que podem bloquear os planos de Obama. Por exemplo, o senador Bill Nelson, da Flórida, preside o subcomitê de espaço do Senado. E a presidente do subcomitê de espaço da Câmara, deputada Gabrielle Giffords, é casada com um astronauta.

Em uma nota, a deputada Suzanne Kosmas, da Flórida, disse que a proposta de Obama "deixaria a Nasa essencialmente sem um programa e sem um cronograma para exploração além da órbita da Terra".

As informações sobre o plano espacial do presidente foram divulgados originalmente pelos jornais Orlando Sentinel e Florida Today.

O plano lunar de Bush, anunciado após o desastre do ônibus espacial Columbia em 2003, em resposta à recomendação, feita por um comitê na época, de que a Nasa precisava de um novo foco para suas atividades. Bush propôs o retorno à Lua. O projeto envolveria dois foguetes, o Ares I, para levar astronautas ao espaço, e o Ares V, para transportar carga, além da nave Órion, que seria capaz de abrigar astronautas na órbita da Terra ou rumo a outros planetas.

Até agora, a Nasa gastou US$ 3,5 bilhões na criação do Ares I, US$ 3,7 bilhões na Órion e quase US$ 2 bilhões em outras atividades ligadas ao projeto.