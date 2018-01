Ônibus espacial Atlantis aterrissa no Centro Espacial Kennedy

O ônibus espacial Atlantis aterrissa após cumprir a penúltima missão antes de sua aposentadoria

WASHINGTON - O ônibus espacial Atlantis, com sete tripulantes, aterrissou nesta sexta-feira, 27, no Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida, ao término de uma missão que levou equipamentos e provisões à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A Atlantis, que partiu do Centro Kennedy no dia 17 de novembro, traz de retorno à Terra a astronauta Nicole Stott, que passou 87 dias na ISS. O retorno de Stott marca o fim de uma década de uso das naves americanas para o rodízio de tripulações.

O comandante Charlie Hobaugh e o piloto Barry Wilmore conduziram a nave de 93 toneladas em uma série de vaivéns laterais que ajudaram a diminuir sua velocidade desde que entrou na atmosfera a cerca de 5.000 km/h. A nave aterrissou, com vento de frente a 25 nós, na pista 33 do Centro Espacial Kennedy às 12h44 de Brasília.

A missão da "Atlantis" incluiu três jornadas de trabalhos fora do veículo e mais de seis dias na ISS, para onde a nave levou mais de 14 toneladas de provisões e equipamentos.