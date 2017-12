Ônibus espacial Atlantis parte para última missão

Foi o último lançamento do Atlantis, sobrando apenas mais dois lançamentos do tipo antes do fim do programa de ônibus espaciais. A Nasa aposentará os ônibus espaciais, que começaram a voar em 1981, devido a problemas de custo e segurança. Outras naves irmãs, como Discovery e Endeavour, devem fazer seus últimos voos até o fim do ano.

O Atlantis decolou de sua plataforma litorânea às 15h20 (horário de Brasília), rasgando o céu com uma chama brilhante ao sobrevoar o oceano Atlântico com direção ao encontro orbital com a estação internacional 354 quilômetros acima da Terra. O acoplamento está previsto para domingo.

O ônibus espacial transporta um pequeno laboratório e um compartimento de acoplamento que serão anexados ao lado russo da estação, um projeto de 100 bilhões de dólares envolvendo 16 países, que está perto de sua conclusão após mais de uma década de construção.

(Reportagem adicional de Jane Sutton)