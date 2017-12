Ônibus espacial Discovery se acopla à Estação Espacial Internacional

A nave americana "Discovery", com sete tripulantes a bordo, se acoplou nesta quarta-feira, 7, à Estação Espacial Internacional (ISS), informou um porta-voz da Nasa.

O engate da nave aconteceu no horário previsto, às 3h44 (de Brasília), em regime manual, disse à imprensa no Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia o coordenador da Nasa neste país, Serguei Puzanov.

Uma vez verificado o hermetismo da união da nave com o porto do módulo Harmony, as escotilha de acesso entre a Discovery e a estação se abrirão e os astronautas poderão entrar na plataforma orbital, que a partir desse momento contará com 13 tripulantes.

Na véspera, a Nasa descartou que um problema na antena do radar da Discovery, detectado depois do lançamento, fosse impedir hoje o acoplamento da nave.

Na Discovery, lançada na segunda-feira passada e comandada por Alan Poindexter, viajam também o piloto Jim Dutton, os especialistas de missão Rick Mastracchio, Clayton Anderson, Stéphanie Wilson, Doroty Metcalf-Lindenburger e Naoko Yamazaki.

Esta será a primeira vez na história da plataforma que quatro mulheres ficam ao mesmo tempo na estação espacial, já que as três tripulantes da Discovery se juntam a sua colega da Nasa Tracy Caldwell Dyson, que chegou a bordo da Soyuz "TMA-18".

Apenas em duas ocasiões anteriores, em 1991 e em 1999, três mulheres coincidiram no espaço.

Atualmente, a ISS está tripulada pelo russo Oleg Kotov, comandante do laboratório orbital, o japonês Soichi Noguchi, engenheiro de bordo, e o astronauta da Nasa Timothy Creamer, que chegaram à ISS no final de dezembro.

A eles se uniram no domingo passado a astronauta americana Caldwell Dyson e os russos Aleksandr Skvortsov e Mikhail Kornienko, que viajaram para bordo da "Soyuz TMA-18".

O retorno da Discovery ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, está previsto para as 9h29 (de Brasília), do domingo, 18 de abril.