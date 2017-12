Órbita da Estação Espacial é aumentada em 6,2 quilômetros

A altura da órbita da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) foi aumentada em 6,2 quilômetros a fim de garantir as condições ótimas para o acoplamento, no próximo dia 4 de abril, da nave pilotada Soyuz TMA-18, informou neste domingo o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia.

"Para a manobra foram usados os oito propulsores, de aproximação e engate, da nave de carga Progress M-04M, encostada no módulo de serviço Zvezda do segmento russo da ISS", disse à agência Interfax um porta-voz do CCVE.

Acrescentou que os motores do cargueiro foram ligados às 19h15 do sábado (horário de Brasília) e estiveram em funcionamento durante 26 minutos.

"A plataforma aumentou sua velocidade em 3,6 metros por segundo. A órbita média da ISS foi elevada em 6,2 quilômetros e agora é de quase 349 quilômetros", assinalou o porta-voz.

Esta foi a segunda das duas correções de órbita do laboratório espacial programadas este mês para o acoplamento em abril da Soyuz TMA-18 com os novos membros da tripulação da ISS.

Estas manobras deverão proporcionar também condições favoráveis para o acoplamento da nave "Discovery", cujo lançamento está previsto para o dia 5 de abril.