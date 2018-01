Paciente escreve usando a respiração

Um aparelho desenvolvido em Israel permite que pessoas com pouca mobilidade ganhem independência usando a respiração. Um tubo instalado na narina e ligado a um sensor de pressão permitiu que uma mulher com esclerose escrevesse pela primeira vez em dez anos. Outro paciente, tetraplégico, moveu sua cadeira com precisão após 15 minutos de treinamento. O estudo, do Instituto Weizmann, em Rehovot, foi publicado na PNAS.