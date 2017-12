Papa afirma que mortes por fome são fruto da indiferença

O papa Bento XVI culpou, nesta quinta-feira, 4, a indiferença como uma causa fundamental para que centenas de milhões de pessoas morram em todo o mundo por falta de comida, água e remédios. O pontífice escolheu a justiça versus a injustiça como o tema de sua mensagem para a quaresma, divulgada em várias línguas.

A quaresma é um período de reflexão e penitência na Igreja Católica Romana. Ela começa na quarta-feira de cinzas, no próximo dia 17. Bento XVI disse que, nessa época, ele quer as pessoas refletindo sobre o real significado da justiça para os seres humanos.

O texto lembra que Jesus "claramente condena a indiferença, que mesmo hoje força centenas de milhões à morte por falta de comida, água e remédios". O pontífice não citou nenhum país ou região especificamente.

"A injustiça, o fruto do mal, não tem raízes exclusivamente externas. A origem repousa no coração humano, onde são encontradas as sementes de uma misteriosa cooperação com o mal", escreveu o papa, de 82 anos.

A quaresma é uma preparação dos católicos para o feriado da Páscoa, que neste ano ocorre em 4 de abril. As informações são da Associated Press.