Papa alerta sobre relativismo 'que contamina os jovens'

O papa Bento XVI alertou nesta segunda-feira, 16, sobre a cultura "sem valores" do relativismo que, segundo ele, se "infiltra" na família, no campo da educação e "contamina as consciências, especialmente a dos jovens".

O pontífice criticou o relativismo, na mensagem enviada ao prefeito regional da Congregação para a Evangelização dos Povos, o cardeal indiano Ivan Dias, por ocasião da assembleia plenária da congregação, realizada desta segunda-feira, 16, até o dia 18 de novembro, na Universidade Urbaniana, em Roma, sob o lema "São Paulo e os novos areópagos".

Depois de lembrar que São Paulo pregou no Areópago ateniense com a linguagem do povo, o papa disse que a atividade missionária da Igreja está orientada para os centros nervosos da sociedade do terceiro milênio.

Segundo Bento XVI, "não podemos subestimar o influxo de uma divulgada cultura relativista, na maioria das vezes carente de valores, que entra no santuário da família, se infiltra no campo da educação e em outros ambientes da sociedade e os contamina, manipulando as consciências, especialmente a dos jovens".

O papa acrescentou que, como em todas as época, a prioridade pastoral é mostrar o "verdadeiro" rosto de Cristo e que isso exige que cada comunidade cristã e a Igreja em seu conjunto deem um testemunho de fidelidade a Ele.

Segundo o papa, a unidade dos cristãos tornará mais fácil a evangelização e o confronto com os desafios culturais, sociais e religiosos de nosso tempo. Bento XVI afirmou também que o desenvolvimento econômico e social da sociedade contemporânea necessita recuperar a atenção à vida espiritual.