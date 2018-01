Papa Bento 16 lançará CD beneficente no fim de novembro

O Vaticano distribuiu nesta terça-feira, 10, cópias promocionais de um novo CD onde o papa Bento 16, de 82 anos, canta e declama orações. Segundo o correspondente da BBC em Roma Duncan Kennedy, o álbum, intitulado Alma Mater - Música do Vaticano, foi gravado na Basílica de São Pedro e deve começar a ser vendido no fim do mês.

No disco, o pontífice, acompanhado pelo coro da Academia Filarmônica Romana, canta e recita orações à Virgem Maria em várias línguas, entre elas francês, italiano e latim. O dinheiro arrecadado deve ser destinado a causas beneficentes.

'Canção de ninar'

O CD foi produzido pela gravadora Geffen Records, que também tem em seu catálogo álbuns dos Guns n' Roses, Elton John e Lady Gaga e U2. Segundo a gravadora, o lançamento não é um golpe de marketing e o papa "tem uma voz de canção de ninar".

A associação entre o Vaticano e o mercado fonográfico não é nova. Há alguns anos, o papa João Paulo 2º gravou um álbum de orações.