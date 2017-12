Papa Bento XVI nomeia cinco novos bispos para o Brasil

O papa Bento XVI nomeou nesta quarta-feira, 30, cinco novos bispos para o Brasil, para as dioceses de Belém, Franca, São Paulo, Jundiaí e Goiânia. O arcebispo metropolitano de Belém será dom Alberto Taveira Corrêa, atualmente arcebispo de Palmas (TO). Bento 16 nomeou para Franca (SP), d. Pedro Luiz Stringhini, atual bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. No lugar de d. Pedro ficará o padre Edmar Peron, do clero de Maringá (PR).

Outra nomeação foi a do quinto bispo da Diocese de Jundiaí (SP), d. Vicente Costa, atualmente bispo da cidade de Umuarama (PR). E o padre Waldemar Passini Dalbello, do clero de Brasília, será bispo auxiliar de Goiânia. As nomeações estão publicadas no boletim oficial do Vaticano, nos Serviços de Informação do site www.vatican.va.

Até a posse de d. Vicente Carvalho - ainda sem data anunciada - a Diocese de Jundiaí continuará governada pelo padre Joaquim Wladimir Lopes Dias, que é administrador diocesano. Ele ocupa a função há 11 meses, desde 28 de janeiro de 2009, após a nomeação de d. Gil Antônio Moreira, 4º bispo diocesano, como arcebispo para a Arquidiocese de Juiz de Fora.

Dom Vicente, o novo bispo de Jundiaí tem 62 anos, responde pela Diocese de Umuarama desde 9 de outubro de 2002. Ordenado sacerdote em 17 dezembro de 1972, foi sagrado bispo em 19 setembro de 1998. Tem como lema a frase "Fazei tudo o que Ele vos disser" (Jo 2,5), dita por Maria aos discípulos de seu filho, Jesus, nas Bodas de Caná - uma festa de casamento onde Jesus teria realizado seu primeiro milagre público, transformando água em vinho, para que a festa não acabasse.

O novo bispo de Jundiaí foi vigário da Catedral Nossa Senhora da Glória, em Maringá, PR (1973), pároco em diversas igrejas do Paraná e coordenador de pastoral. É doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e leciona em institutos católicos de sua região. Padre Wladimir dá entrevista coletiva para anunciar a nomeação da manhã de hoje, na Cúria de Jundiaí, no bairro do Anhangabaú.