Papa Bento XVI nomeia novo bispo auxiliar para Curitiba

O papa Bento XVI nomeou o padre Rafael Biernaski, de 55 anos, bispo auxiliar de Curitiba, no informou nesta quarta-feira, 10, o Vaticano. Biernaski até agora era chefe do escritório da Congregação para os Bispos.

O novo bispo auxiliar de Curitiba nasceu em 1955, nessa mesma cidade. Em 1968, entrou para o seminário menor de São Paulo. Depois, foi estudar no seminário maior Rainha dos Apóstolos. Dando continuidade aos estudos, cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e teologia no Studium Theologicum Claretianum, em Curitiba.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1981, Biernaski foi ordenado sacerdote. Passados cinco anos, foi para México e, um ano depois, para o Pontifício Colégio Pio Brasileiro de Roma, cidade na qual se doutorou em teologia.