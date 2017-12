Papa Bento XVI vai proclamar seis novos santos

Um consistório de cardeais decidirá no próximo dia 19 no Vaticano a data na qual o papa Bento XVI proclamará seis novos santos, informou nesta sexta-feira, 12, a Santa Sé.

Entre os novos santos está a beata espanhola Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola, fundadora das Filhas de Jesus. Ela nasceu em 31 de maio de 1845 e morreu em 9 de agosto de 1912.

Também serão proclamados santos o polonês Stanislaw Soltys Kazimierczyk (1433-1489), sacerdote dos Cônegos Regulares Lateranenses, e o canadense Alfred Bessette (1845-1937), da Congregação da Santa Cruz.

Os outros são a australiana Mary Helen Mackillop (1842-1909), que fundou a Congregação das Irmãs de São José do Sagrado Coração; e as freiras italianas Giulia Salzano (1846-1929), fundadora da Congregação das Irmãs Catequistas do Sagrado Coração, e Camilla Battista da Varano (1458-1524), freira da Ordem de Santa Clara.

Em seus quase cinco anos de pontificado, Bento XVI já proclamou 28 santos e quase 600 beatos. Até agora, o papa realizou sete cerimônias de canonizações, seis no Vaticano e uma no Brasil, em maio de 2007, quando Frei Galvão foi canonizado.