Papa denuncia 'hipocrisia religiosa' na última missa aberta ao público

O papa Bento XVI denunciou nesta quarta-feira, 13, durante a homilia da Missa de Quarta de Cinzas, a "hipocrisia religiosa" e a atitude daqueles que buscam apenas "aplausos e aprovação". O papa rezou a missa na Basílica de São Pedro, dois dias após ter anunciado que renunciará ao pontificado no próximo dia 28.

Esta é a última missa de Bento XVI aberta ao público. A celebração marca o início da Quaresma, período de 40 dias que serve de preparação para a Páscoa.

No sermão, o papa afirmou que o "caminho penitencial" da Quaresma não deve ser feito sozinho pelo cristão, mas "juntos, irmãos e irmãs, na Igreja". Depois, citou as "divisões no corpo eclesial" e a necessidade de fortalecimento da Igreja e de superar "individualismos e rivalidades em sinal de humilde".