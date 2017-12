Papa diz que imprensa intoxica e insensibiliza o homem

O papa Bento XVI criticou nesta quarta-feira, 9, a forma como a imprensa retrata e amplifica os males que atingem as cidades, fazendo as pessoas se "acostumarem com as coisas mais horríveis" e "se tornarem mais insensíveis", e "intoxicando" a todos, uma vez que o que é "negativo nunca se elimina".

O papa acrescentou que os meios de comunicação tendem a fazer "o cidadão se sentir sempre como um espectador, como se o mal só dissesse respeito aos demais e certas coisas jamais pudessem acontecer" com ele. O pontífice, de 82 anos, fez estas declarações diante do monumento à Imaculada Conceição, cujo dia é celebrado nesta quarta-feira.

Ao depositar um cesto de rosas flores diante da estátua coroada pela imagem de Nossa Senhora, Bento XVI disse que Maria ainda repete aos homens de nosso tempo: "Não tenham medo, já que Jesus venceu o mal".

"O quanto precisamos desta bela notícia! A cada dia, nos jornais, na televisão e no rádio, o mal é contado, repetido e amplificado, fazendo as pessoas se acostumarem com as coisas mais horríveis, nos tornando mais insensíveis e de, alguma maneira, nos intoxicando", acrescentou.

O papa também afirmou que "o negativo nunca é totalmente eliminado, e dia a dia vai se acumulando". "O coração endurece e os pensamentos ficam obscuros", destacou.

O Bispo de Roma ressaltou ainda que as cidades precisam de Maria, que lembra a vitória da graça sobre o pecado e estimula a esperança inclusive nas situações humanamente mais difíceis.

Em outro momento do seu pronunciamento, o pontífice criticou o fato de nas cidades viverem ou sobreviverem "pessoas invisíveis, que de vez em quando saltam às primeiras páginas dos jornais e das televisões e são exploradas ao máximo, enquanto a notícia e a imagem chamam a atenção".