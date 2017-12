Papa diz ter chorado ao saber da notícia sobre cristãos crucificados na Síria

VATICANO - O papa Francisco confessou ter chorado ao saber da notícia de que alguns cristãos tinham sido crucificados nos últimos dias "em um país não cristão", como disse nesta sexta-feira durante a homilia da missa que oficia a cada manhã em sua residência, Santa Marta.

"Eu chorei quando vi nos meios de comunicação a notícia de que cristãos foram crucificados em certo país não cristão", explicou o papa em referência aos fatos registrados recentemente na Síria.

Fazendo referência ao Evangelho e à perseguição dos primeiros cristãos, o papa acrescentou que "hoje também há gente assim, que, em nome de Deus, mata e persegue". Em relação à perseguição dos cristãos, Francisco assegurou que "há muitos perseguidos" e lembrou que "existem países em que você pode ser preso apenas por levar o Evangelho".

Há poucos dias, o site da "Rádio Vaticano" publicou as declarações de uma freira, a irmã Raghida, que esteve na Síria e que denunciou que cristãos estavam sendo crucificados em povoados ocupados por grupos de muçulmanos extremistas.

Em meio a essa questão, o papa Francisco acrescentou que "ao Senhor não lhe preocupa quantos lhe seguem", ressaltando que, por exemplo, ele não pensa em fazer um "censo para ver se a Igreja aumentou".

"Ele fala, predica, ama, acompanha, percorre o caminho com as pessoas, calmas e humildes. E fala com autoridade, ou seja, com a força do amor", explicou o pontífice.