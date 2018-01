Papa é ovacionado em uma de suas últimas aparições públicas

O papa Bento XVI recebeu uma saudação calorosa ao entrar no salão de audiências do Vaticano nesta quarta-feira, 13, para uma de suas últimas aparições públicas antes do fim do mês, quando vai se tornar o primeiro papa a renunciar em quase seis séculos.

O pontífice deve falar sobre sua decisão durante a audiência, realizada diante de um salão lotado com cerca de 8 mil pessoas.

Ainda nesta quarta-feira, o papa vai celebrar a missa da Quarta-Feira de Cinzas na Basílica de São Pedro, em vez de numa igreja menor de Roma onde estava prevista, para que mais pessoas possam comparecer.

Reportagem de Philip Pullella.