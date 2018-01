Papa eleito deve trabalhar pela paz e justiça mundiais, diz cardeal decano

CIDADE DO VATICANO - A Basílica de São Pedro, cujo interior é capaz de abrigar 60 mil fiéis, ficou lotada nesta terça-feira, 12, para a missa que abre o processo de votação do conclave. Fiéis e curiosos, das mais diversas nacionalidades, submeteram-se aos detectores de metais e às longas filas para garantir um lugar dentro da igreja para acompanhar a missa celebrada pelo cardeal emérito, Angelo Sodano. Ele destacou que o papa eleito deve trabalhar pela justiça e paz mundiais com amor: "Uma obra em nível mundial".

"Meus irmãos, rezemos a fim de que o Senhor nos conceda um pontífice [papa] que realize com coração generoso tal nobre missão. É o que lhe pedimos", ressaltou dom Sodano.

A missa em latim, com breves traduções para o italiano, o inglês e o espanhol, atraiu a atenção de todos. Padres e seminaristas entoaram cânticos gregorianos. O cardeal emérito vestia traje branco e vermelho. "Queremos implorar ao Senhor que, mediante a solicitude pastoral dos padres cardeais, queira em breve conceder outro bom pastor à sua Igreja", disse dom Sodano.

A homilia foi dividida em três partes: a mensagem do amor, a da unidade e a mensagem do papa. Porém, em todos os momentos foi evocada a oração para abençoar o sucessor do papa emérito Bento XVI. O papa emérito foi citado como aquele que merece "profunda gratidão". Houve aplausos dos cardeais e dos fiéis.

"Não há ação mais benéfica e, por conseguinte, de caridade com o próximo, do que repartir o pão da palavra de Deus, fazê-lo participante da boa nova do Evangelho", disse Dom Sodano, lembrando que essas são palavras de Bento XVI. A missa deve durar uma hora e 40 minutos.

Após a missa, os 115 cardeais que têm direito a voto no conclave (que elegerá o papa) almoçarão. Em seguida, haverá um período de pausa e, depois, de concentração para o conclave. O início da primeira votação está marcado para as 17h. A fumaça branca, se houver papa, e escura, na ausência de consenso, deve ser emitida no fim da tarde ou começo da noite.