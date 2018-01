Papa nomeia uma mulher para cargo no Conselho Pontifício

O papa Bento XVI designou a italiana Flaminia Giovanelli para a Subsecretaria do Pontifício Conselho Justiça e Paz, o que a torna a primeira mulher laica a ocupar o cargo neste dicastério.

Veja também:

Papa convoca reuniões para debater pedofilia na Irlanda

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Giovanelli, que há 36 anos está há serviço deste conselho, é de Roma e tem 62 anos. Além de ser formada em Ciências Políticas, ela também possui o diploma de Biblioteconomia, e fala corretamente o francês, o espanhol e o inglês.

No decorrer de sua carreira, Giovanelli se especializou nas políticas de desenvolvimento e trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do Conselho da Europa, da União Europeia, do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) e da Comissão Econômica da ONU para a Europa (Unece).

Em nota, o presidente deste Conselho Pontifício, cardeal Peter Kodwo Appiah Turkson, ressaltou a importância desta nomeação, que "confirma a grande confiança da Igreja e do Santo Padre Bento XVI na mulher".

Uma escolha que "demonstra o empenho da Igreja na promoção da dignidade e dos direitos da mulher no mundo, questões das quais este Dicastério se ocupa", completa o comunicado.

A primeira laica a desempenhar tal papel foi Rosemary Goldie, que em 1966 foi nomeada subsecretária do Pontifício Conselho para os Leigos. Atualmente, a irmã Rosanna Enrica desempenha a mesma função na Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.