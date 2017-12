Papa pede fim de 'escravidão do dinheiro' aos brasileiros

O papa Bento XVI explicou nesta quarta-feira, 24, que a Quaresma é um período propício para a reconciliação com Deus e pediu aos fiéis "se libertarem da escravidão do dinheiro", em mensagem enviada a Geraldo Lyrio Rocha, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

"A escravidão do dinheiro e a injustiça têm origem no coração do ser humano, onde estão os germes de uma misteriosa convivência com o mal", afirmou o papa na mensagem divulgada pelo serviço de informações do Vaticano por ocasião da Campanha da Fraternidade realizada pela Igreja Católica no Brasil.

Bento XVI expressou assim seu apoio às igrejas e comunidades eclesiásticas do Brasil que "este ano unirão esforços para reconciliar as pessoas com Deus, ajudando-as a se libertar da escravidão do dinheiro", com a campanha que tem como lema "Economia e Vida", iniciada na Quarta-feira de Cinzas, dia 17 de fevereiro.

"Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro", acrescentou o Pontífice, citando palavras de Jesus.

O papa aproveitou para "enviar cordiais saudações" a seus "irmãos e amigos" do Brasil, "pedindo as melhores bênçãos de Deus".