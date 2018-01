Papa pede que Igreja faça de tudo para não anular casamentos

Associated Press,

O papa Bento XVI insistiu para que os tribunais eclesiásticos se esforcem mais para encorajar os casais a continuar casados, e não apelem para a concessão de anulações "a qualquer preço".

A anulação é o processo pelo qual a Igreja efetivamente declara que um casamento nunca aconteceu. Muitos católicos buscam esse recurso para que possam se casar novamente na Igreja e continuar a receber a comunhão.

Bento pediu a membros da Rota Romana, o tribunal do Vaticano que decide as anulações, que não se deve confundir "caridade pastoral" na concessão de anulações com o dever de defender a lei da Igreja.

A preocupação papal se refere principalmente aos Estados Unidos, onde em 2006 mais casos de anulação foram abertos do que em todo o resto do mundo.