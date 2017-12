Papa saúda festas judaicas planeja visita a sinagoga de Roma

O papa Bento XVI enviou saudações de Grandes Festas para a comunidade judaica de Roma e disse que pretende visitar a principal sinagoga da cidade em breve.

Papa remove cardeal responsabilizado por crise com judeus

Beatificação de Pio XII não foi aprovada por conflito com judeus

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vaticano nega legitimidade a ordenações de grupo conservador

Bento diz, em mensagem divulgada pelo gabinete do rabino-chefe, que a visita à sinagoga é motivada por seu desejo de demonstrar "minha proximidade pessoal e a de toda a Igreja Católica" à comunidade judaica.

O Vaticano confirma que a visita deve ocorrer antes do fim do ano.

O papa João Paulo II fez uma visita histórica à sinagoga de Roma em 1986. Bento visitou templos do judaísmo na Alemanha e nos Estados Unidos.

As Grandes Festas judaicas, ou Yamim Noraim, compreendem um período que começa nesta sexta-feira, com o ano-novo judaico, o Rosh Hashaná, e termina dez dias depois no Yom Kippur, o dia do perdão.