Pequena lua projeta linha de sombra nos anéis de Saturno

Pã projeta sombra alongada que intercepta ondulação em anel. Cassini/Nasa

A pequena lua Pã, do planeta Saturno, projeta uma longa sombra através do anel A, nesta imagem capturada pela sonda Cassini em agosto de 2009. Pã tem apenas 28 km de diâmetro e aparece, como um ponto branco, no interior da divisão de Encke. A sombra é interrompida por uma ondulação do anel.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas condições de iluminação durante o equinócio de Saturno, quando a imagem foi feita, o Sol se encontra mais baixo em relação ao plano dos anéis, escurecendo-os, e faz com que estruturas fora do plano pareçam muito brilhantes e projetem sombras. Imagens assim só são possíveis durante alguns meses a cada 15 anos, que é a duração do intervalo entre equinócios de Saturno.

A imagem foi feita em luz visível, a uma distância de 1,4 milhão de quilômetros de Pã. A escala é de 9 km por pixel.