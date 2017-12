Pesquisa que revelou que chocolate emagrece é farsa do próprio autor

Um grupo de cientistas descobriu que comer chocolate emagrece. A pesquisa foi publicada por uma revista científica e logo ganhou as manchetes em jornais e sites noticiosos de vários países. O estudo, no entanto, não passava de uma farsa, como foi revelado pelo próprio pesquisador, o jornalista John Bohannon, em seu blog io9.com. Bohannon tem PhD na área de biologia molecular de bactérias - área totalmente diferente da pesquisa.

Foram recrutadas 15 pessoas, que se dispuseram a participar do teste por três semanas. Elas foram distribuídas em três grupos: um deles seguiu uma dieta de baixo carboidrato; o segundo deveria comer uma barra chocolate por dia; e o terceiro não deveria fazer alterações na dieta. Após os testes, todos passaram por exames.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo que comeu chocolate perdeu peso 10% mais rápido, de fato, mas a amostra não era significativa, segundo o próprio autor. "Nosso estudo foi condenado pelo pequeno número de indivíduos, o que amplifica os efeitos de fatores não controlados", disse Bohannon no blog.

A pesquisa foi publicada no Institute of Diet and Health, um site criado pelos próprios pesquisadores, e submetida a várias revistas científicas. A International Archives of Medicine fez a publicação.

Segundo o autor, a ideia da farsa foi mostrar como pesquisas científicas pouco relevantes na área de dieta ganham espaço em revistas científicas e meios de comunicação. "Se um estudo nem sequer lista quantas pessoas participaram ou afirma que uma dieta ousada é 'estatisticamente significativa', mas não diz o tamanho do efeito, você deve se perguntar por que".