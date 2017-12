Pesquisadores da UFSCar preveem resultado da Copa

SÃO PAULO - Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicaram na internet um modelo estatístico dinâmico com estimativas das chances dos selecionados de vencer cada etapa da Copa do Mundo da África do Sul.

O modelo matemático foi elaborado no Centro de Estudos do Risco do Departamento de Estatística e utiliza como parâmetros a opinião de especialistas sobre os placares da primeira fase, o ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgado em maio e os resultados obtidos ao longo do torneio.