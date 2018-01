Policial escapa de ataque de bandidos na Via Dutra

SÃO PAULO - Um policial militar a paisana foi vítima de uma tentativa de emboscada no km 226 da Via Dutra, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, por volta das 7h desta quarta-feira, 24. Os criminosos tocaram a traseira do Fox do PM para que parasse no acostamento e disparam contra a vítima em seguida, sem acertá-la, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O policial conseguiu correr e se esconder em um matagal e os bandidos fugiram.

De acordo com agentes do posto de Bonsucesso da PRF, localizado no km 208 da Dutra, dois tiros atingiram o carro do PM, na porta e no vidro do motorista. Ele teria escapado pela porta do passageiro e ido para uma área na Rodovia Fernão Dias, que encontra a Dutra na região. O caso foi registrado no 5 º DP (Guarulhos).