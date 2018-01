Prefeitos, governadores e personalidades se despedem de Niemeyer

RIO DE JANEIRO - Um grupo de 50 pessoas, entre amigos e familiares, está reunido neste momento no saguão principal do Palácio da Cidade, na zona sul do Rio, onde está sendo velado o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer. O velório foi aberto ao público por volta das 8h20. O prefeito Eduardo Paes, que esteve no saguão antes da abertura do portões, retornou na companhia do ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná Jaime Lerner.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Já tem alguém que pode redesenhar a Via Láctea", brincou Lerner, que também é arquiteto, ao deixar o Palácio da Cidade. "Foi um homem de uma generosidade extraordinária. O povo entendia sua arquitetura. Vi pessoas chorando de emoção na inauguração de um museu em Curitiba. Era poesia e arquitetura ao mesmo tempo. Foi o maior brasileiro de todos os tempos", disse o ex-prefeito e ex-governador.

Também esteve presente o designer gráfico Ricardo Ohtake, irmão do arquiteto Ruy Ohtake. "Perdemos o arquiteto que mais obras importantes fez no Brasil", afirmou Ricardo, informando que o irmão está em Campo Grande (MS) e deve chegar para o enterro, programado para a tarde de hoje.

O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), compareceu ao velório acompanhado do prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), e de Maristela Kubitschek, filha do ex-presidente Juscelino.