Prêmio Jovem Jornalista divulga os 6 classificados

Com 240 outros universitários eles participaram, em setembro, de seminário no auditório do Grupo Estado e remeteram reportagens para avaliação. Dos 77 textos enviados, seis foram selecionados e receberão computadores. Seus autores serão entrevistados por uma banca integrada por representantes do Santander, do Grupo Estado, da Universidade de Navarra e das faculdades participantes para indicação do vencedor.

A vencedora do ano passado, Nathália Prósperi Butti, da Faculdade Cásper Líbero, cumpre atualmente sua temporada de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seguir as reportagens classificadas para o 6º Prêmio Santander Jovem Jornalista: