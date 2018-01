Prêmios Nobel serão anunciados a partir de segunda-feira

Dois cientistas canadenses, cuja descoberta das células-tronco abriu caminho para uma linha controversa de pesquisa, podem ser candidatos ao Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Os ganhadores deste ano serão anunciados nesta segunda-feira, 5.

Ernest McCulloch e James Till ganharam o prestigioso Prêmio Lasker em 2005, e especialistas dizem que eles podem estar na linha de frente do Nobel pela descoberta, na década de 70, das células capazes de regenerar tecidos. Muitos ganhadores do Lasker - apelidado de o "Nobel americano" - acabam também recebendo o Nobel.

O cultivo de células-tronco a partir de embriões humanos é uma questão controversa há tempos, mas recentemente cientistas conseguiram produzir as chamadas células pluripotentes induzidas a partir de células da pele, que contornam os dilemas éticos da questão.

A jornalista sueca Karin Bojs, uma das principais "profetisas" de ganhadores do Nobel, põe Till e McCulloch entre os candidatos ao prêmio deste ano.

Outros vencedores em potencial são os americanos Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak, por suas pesquisas com enzimas. A descoberta, feita pelos três, da enzima telomerase abriu caminho para pesquisas importantes sobre o câncer. Kaen diz que os três também podem ser agraciados com o Nobel de química, pelo mesmo trabalho.

Como de costume, o comitê responsável pelo prêmio não dá pistas sobre quem está na disputa.

O Nobel de Medicina é o primeiro dos seis prêmios criados em memória do inventor Alfred Nobel e que serão anunciados até 12 de outubro. Todos, com exceção do de Economia, foram criados pelo testamento de Nobel, o criador da dinamite. O Nobel de economia é uma criação do Banco Central sueco, e foi estabelecido em 1968.

A programação do anúncio dos prêmios é a seguinte:

Medicina: segunda-feira, 5, a partir das 6h30 (hora de Brasília).

Física: terça-feira, 6, a partir das 6h45 (hora de Brasília).

Química: quarta-feira, 7, a partir das 6h45 (hora de Brasília).

Literatura: quinta-feira, 8, a partir das 8h (hora de Brasília).

Paz: sexta-feira, 9, a partir das 6h (hora de Brasília).

Economia: segunda-feira, 12, a partir das 9h (hora de Brasília).