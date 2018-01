Prevenção contra vazamento de óleo não está definida

"Continuamos os debates com a Marinha, com a Agência Nacional do Petróleo e com o Ibama, mas creio que chegaremos a uma convergência até setembro", disse a ministra Izabella Teixeira. A existência de um plano de emergência nacional está previsto na Lei 9.966/2000, mas sua regulamentação só foi acelerada este ano, após o vazamento de petróleo no Golfo do México.

A ministra do Meio Ambiente afirmou que mesmo os poços que tiveram a exploração autorizada contam com as medidas de emergência necessárias para a segurança da operação.