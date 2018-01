Pronta para missão final, Cassini envia fotos da Terra entre anéis de Saturno

A Nasa divulgou nesta sexta-feira, 21, uma imagem inédita da Cassini, na qual a Terra pode vista como um ponto luminoso por trás dos anéis de Saturno. A foto foi feita no dia 12 de abril, a uma distância de 1,4 bilhão de quilômetros da Terra.

Embora não seja visível na imagem, por conta da grande distância, a parte da Terra fotografada pela Cassini é o Oceano Atlântico sul. Em uma versão ampliada da imagem é possível ver também a Lua.

Lançada em 1997, com o objetivo de obter dados sobre Saturno e suas luas, a espaçonave Cassini, da Nasa, entra neste sábado, 22, na etapa final de sua missão.

A sonda, que está na órbita do planeta desde 2004, chega na madrugada de sábado ao ponto mais próximo de Titã, a maior lua de Saturno, fazendo um último sobrevoo a 979 quilômetros de sua superfície, à velocidade de 21 mil quilômetros por hora.

Após o adeus a Titã, ainda no sábado, a Cassini fará um longo passeio em uma região onde nunca nenhuma outra espaçonave jamais chegou: ela passará pela brecha de 2,4 mil quilômetros entre os anéis congelados de Saturno.

Depois de executar esse sobrevoo entre os anéis por 22 vezes, no dia 15 de setembro, a nave está programada para um mergulho final na atmosfera do planeta, quando será consumida pelas chamas.

Segundo a Nasa, o fim dramático da Cassini foi planejado para que a espaçonave - agora quase sem combustível - não corra o risco de se chocar com Titã e Enceladus, o que poderia contaminar essas luas de Saturno com algum vestígio remanescente de material biológico da Terra.

Os cientistas esperam que os sobrevoos finais possam trazer novas informações sobre a origem dos anéis, além de mostrar com detalhes como são as nuvens sobre o planeta e qual a velocidade da rotação da imensa esfera de gás chamada Saturno. Essas deverão ser as últimas informações enviadas à Terra pela Cassini antes da destruição da nave.