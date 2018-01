Réplica de pterossauro é apresentada no Museu Nacional

Wilton Junior/AE

Uma réplica de um pterossauro da espécie Jeholopterus ningchengensis foi apresentada por pesquisadores do Museu Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (foto acima). Os cientistas estudaram o dinossauro por meio de um fóssil de aproximadamente 140 milhões de anos, descoberto em 2001 na região da Mongólia Interior, no nordeste da China. Foi o único fóssil onde se encontrou tecido mole, o que redefiniu os estudos sobre como o pterossauro voava. Esta espécie tem 90 centímetros de envergadura.