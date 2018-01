Repórter do ‘Estado’ recebe prêmio

SÃO PAULO - O jornalista Herton Escobar, repórter de ciência e meio ambiente do Estado, foi o escolhido para receber o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica deste ano.

O prêmio, considerado o de maior prestígio no jornalismo científico brasileiro, é concedido a cada três anos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), principal agência de fomento à pesquisa do governo federal. A premiação leva em conta o conjunto da obra do jornalista e sua contribuição para a divulgação da ciência no Brasil.

Escobar, paulistano de 36 anos, é repórter do Estado desde janeiro de 2000, com mais de 1,7 mil reportagens publicadas em formato impresso e digital nesse período, sobre os mais variados temas nas áreas de ciência e meio ambiente. Desde 2008, mantém um blog de ciência, chamado Imagine só! (clique aqui para acessá-lo).

Ele é formado em jornalismo pela Western Michigan University, nos Estados Unidos, e tem passagens como bolsista por instituições científicas de renome, como o Marine Biological Laboratory (MLB) e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Seu nome foi selecionado entre os de 28 candidatos, por um comitê de jornalistas e acadêmicos formado pelo CNPq. A entrega do prêmio ocorrerá na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no fim do mês.