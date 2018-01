Retrospectiva 2011: Buraco recorde na camada de ozônio no Hemisfério Sul

O ano de 2011 foi marcado por uma tragédia ambiental de grande repercussão: o aumento no buraco na camada de ozônio no Hemisfério Sul.

Em 12 de setembro, o nível chegou ao máximo anual e alcançou 16 milhões de quilômetros quadrados, o nono maior dos últimos 20 anos, segundo a agência espacial americana Nasa e a Administração Atmosférica e Oceânica (NOAA).

A camada de ozônio protege a vida terrestre ao bloquear os raios solares ultravioleta e sua redução adquire especial importância nesta época do ano, quando o Hemisfério Sul começa a ficar mais quente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Nasa e a NOAA utilizam instrumentos terrestres e de medição atmosférica aérea a bordo de globos e satélites para monitorar o buraco de ozônio no Polo Sul, os níveis globais da camada de ozônio na estratosfera e as substâncias químicas artificiais que contribuem para a diminuição do ozônio.