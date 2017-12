Reveladas cores de pequeno dinossauro de 150 milhões de anos

Associated Press,

Um dinossauro de 110 gramas, que viveu há 150 milhões de anos, tinha penteado moicano e penas listradas, diz estudo publicado na edição online da revista Science.

Cientistas descobrem a cor das penas dos dinossauros

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pesquisadores foram capazes de determinar as cores de penas individuais, e assim determinar os padrões cromáticos do fóssil completo do Anchiornis huxleyi.

O animal parece ter tido um corpo preto e asas com algumas penas brancas, gerando um padrão listrado, além de uma crista vermelha e pintas no rosto.

Reconstituição do Anchiornis huxleyi, um pequeno dinossauro emplumado chinês. Divulgação

"Esta criatura tinha uma plumagem notável", disse um dos autores do estudo, o ornitólogo Richard O. Prum. "Seria um animal bem impressionante se estivesse vivo hoje".

O espécime estudado foi descoberto na China, mesmo país de origem do Sinosauropteryx, uma criatura que parece ter tido penas ruivas, de acordo com artigo publicado na semana passada na revista Nature.

Prum especulou que o padrão de cores do A. huxleyi pode ter servido como um sinal para atrair parceiros para o acasalamento.