SAIBA MAIS-Calendário para o início do conclave nesta terça-feira

Veja um cronograma aproximado de eventos desta terça-feira. Todos os horários são locais. Roma está 4 horas à frente do horário de Brasília.

7h - Os 115 cardeais com menos de 80 anos que vão votar no conclave começam a deixar suas residências de Roma e a se mudar para o hotel Santa Martha, dentro do Vaticano, onde vão morar durante o conclave. Eles vão votar na Capela Sistina e serão escoltado entre os dois locais dentro dos muros do Vaticano para que não sejam perturbados durante a eleição e não tenham contato com o mundo exterior.

10h - Todos os cardeais, incluindo aqueles com mais de 80 anos que não vão votar no conclave, compareceram a missa na Basílica de São Pedro para rezar pela eleição do novo papa. A missa é chamado de "Pro eligendo Romano Pontifice" ("Para a eleição do Pontífice Romano") e é aberta ao público. A missa será celebrada pelo cardeal Angelo Sodano, decano do Colégio de Cardeais. Sodano tem mais de 80 anos e não vai participar do conclave, na tarde de terça-feira.

12h - Após a missa, que deve durar cerca de duas horas, os cardeais voltam ao hotel, onde eles ainda podem ter contato com o mundo exterior, porque o conclave ainda não começou.

15h45 - Os cardeais-eleitores sairão do hotel e seguem para o Palácio Apostólico do Vaticano, onde se reúnem para rezar na Capela Paulina.

16h30 - Os cardeais-eleitores caminham numa procissão, cantando e rezando, a partir da Capela Paulina para a Capela Sistina.

16h45 - Todos aqueles que não têm ligação com o conclave deixam a Capela Sistina, quando o mestre de cerimônias entoa "Omnes Extra" (todos fora) e as grandes portas da capela são fechadas.

O conclave começa oficialmente.

17h - Depois das orações, os cardeais podem decidir realizar uma primeira votação.

19h00-20h - Se eles tiverem votado, os votos são queimados em um forno eletrônico para produzir a fumaça de cor correta. As chaminés dos dois fornos convergem para uma que emerge a partir do telhado da Capela Sistina.

Fumaça branca significa que um papa foi eleito e fumaça negra significa que a votação não foi conclusiva.

Se os cardeais realizarem uma primeira votação nesta terça-feira, espera-se que seja inconclusiva porque não existe nenhum favorito claro. Ou seja, fumaça deve ser negra.

19h30 - Se não tiver sido eleito um papa, os cardeais retornam a sua residência.

20h - Os cardeais jantam juntos na residência.

A partir de quarta-feira, os cardeais vão votar até quatro vezes por dia, duas vezes no período da manhã e duas no período da tarde, até que elejam um novo líder da Igreja Católica Romana.

Caso ninguém tenha sido eleito na sexta-feira, os cardeais irão realizar um dia de oração e de reflexão no sábado, antes de retomar a votação.

(Reportagem de Philip Pullella)