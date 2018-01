São Paulo é a 4ª cidade com mais índios

Apesar de ter registrado redução em sua população indígena nos últimos 10 anos, São Paulo ainda é a 4ª cidade do País com mais índios entre seus habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são cerca de 13 mil vivendo na metrópole, ante 18,7 mil contabilizados em 2000.

Com a redução, a população indígena do município passou a representar apenas 1,6% do total do País - antes, eram 2,5%. Mas em relação ao Estado de São Paulo, a representatividade da cidade aumentou ligeiramente - agora abriga 31% do total de índios, ante 29,3% em 2000.

Excluindo São Paulo, as cinco cidades que mais têm habitantes indígenas são do Estado do Amazonas. Os municípios são São Gabriel da Cachoeira (29 mil), São Paulo de Olivença (15 mil), Tabatinga (14,9 mil), Santa Isabel do Rio Negro (10,9 mil) e Benjamin Constant (9,8 mil).

Completam a lista dos dez primeiros Pesqueira (PE), Boa Vista (RR), Barcelos (AM) e São João das Missões (MG). Essas cidades, segundo o Censo 2010, concentravam 126,6 mil indígenas, o que corresponde a 15,5% da população indígena nacional.

Em termos de proporção da população indígena na população total dos municípios, o maior percentual foi encontrado no município de Uiramutã (RR), 88,1%. Na área urbana, o município de Marcação (PB) se destacou com 66,2% de população indígena; na área rural, foi São Gabriel da Cachoeira, onde 95,5% dos residentes nessa área são indígenas.