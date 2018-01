São Paulo terá primeira Virada Científica no próximo fim de semana

SÃO PAULO - Voltada ao público infantil, a primeira Virada Científica da cidade de São Paulo, realizada pela USP, terá início às 8 horas da manhã do dia 11 de outubro. Com duração de 24 horas, o evento vai oferecer diversas atividades com o objetivo de ensinar às crianças conceitos científicos de forma divertida. A entrada é franca.

O evento contará com mais de 60 atrações, entre oficinas, experimentos, shows, jogos, palestras, sessões de cinema e de planetário. As atividades ocorrerão na Cidade Universitária, no Instituto Butantan, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), na Faculdade de Medicina (Zona Oeste), na Casa de Dona Yayá (Centro) e no Parque CienTec (Zona Sul). Também serão realizada atividades no Engenho dos Erasmos, em Santos, e na Escola de Engenharia de Lorena.

Seis museus da USP também estarão abertos ao público com entrada gratuita: Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC), Museu de Arqueologia e Etnologia, Museu Republicano "Convenção de Itu", Museu de Anatomia Veterinária, Museu Oceanográfico e Museu de Geociências.

São esperadas pela organização do evento cerca de 10 mil participantes. Na Cidade Universitária, haverá ônibus gratuitos para facilitar o deslocamento dos visitantes.

Confira a programação completa na página do evento.

Virada Científica

Onde

Em São Paulo: Cidade Universitária, no Instituto Butantan, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), na Faculdade de Medicina (Zona Oeste), na Casa de Dona Yayá (Centro) e no Parque CienTec (Zona Sul), Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC), Museu de Arqueologia e Etnologia, Museu Republicano "Convenção de Itu", Museu de Anatomia Veterinária, Museu Oceanográfico e Museu de Geociências.

Em Santos: Engenho dos Erasmos

Em Lorena: Escola de Engenharia de Lorena

Quando: das 8 horas do dia 11/10 às 8 horas do dia 12/10

Quanto: Entrada Franca

Mais informações: http://prceu.usp.br/viradacientifica