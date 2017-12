Sexo 1 vez por semana é suficiente para a felicidade, diz estudo

Qual a quantidade de sexo suficiente? Só uma vez por semana é suficiente para conseguir um nível ótimo de felicidade entre os matrimônios heterossexuais ou as relações de longo prazo, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira, 18.

Os cientistas se basearam en entrevistas com mais de 30 mil norte-americanos durante quatro décadas, segundo detalhes do estudo publicado no periódico especializado Social Psychological and Personality Science.

"Ainda que o sexo mais frequente se associe com mais felicidade, esta relação não é significativa a uma frequência maior que uma vez por semana", disse a pesquisadora Amy Muise, psicóloga social da Universidad de Toronto-Mississauga.

"Nossas descobertas sugerem que é importante manter uma conexão íntima com nosso par, mas não é necessário ter sexo todos os dias se a conexão se mantém", acrescentou.

Os pesquisadores observaram que o estudo não estava planejado para mostrar a relação de causa e efeito. Por isso ainda está indeterminado se a felicidade conduz os casais a terem uma relação sexual por semana ou ocorre o contrário. O estudo também foi limitado a casais.

"De fato, não há associação entre a frequência do sexo e o bem-estar nas pessoas solteiras", disse Amy.

Os resultados do estudo foram consistentes entre grupos diferentes de idades, gênero e a duração da relação - meses ou décadas.

Amy indicou que os casais devem discutir se suas necessidades sexuais são satisfeitas, em lugar de simplesmente pressionar para ter mais sexo.

"É importante manter uma conexão íntima com seu companheiro sem colocar muita pressão em ter relações sexuais com tanta frequência", disse.