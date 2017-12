Sonda Cassini fará experimento de gravidade em lua de Saturno

A nave Cassini, da Nasa, fará um voo baixo pela lua Encélado de Saturno, para executar um experimento gravitacional a fim de sondar a composição do interior do astro. O voo, que fará com que a Cassini atravesse a pluma de água e poeira que é emitida a partir do polo sul da lua, deve ocorrer nesta quarta-feira, dia 28. Na aproximação máxima, a Cassini estará a 100 km da superfície.

Cientistas pretendem usar instrumentos para medir a atração gravitacional de Encélado sobre a conexão de rádio que liga a sonda à rede Deep Space, na Terra. A detecção de qualquer mudança ajudará os pesquisadores a entender o que existe por baixo das chamadas" listras de tigre", fraturas que expelem vapor d'água e matéria orgânica a partir da região polar sul. Trata-se de um oceano, um algo ou uma poça?

A Cassini, aproximando-se de encélado, em ilustração da Nasa. Divulgação/Nasa

O experimento também ajudará os cientistas a determinar se o subsolo da zona polar contém bolhas de gelo um pouco mais quente que flutuam até a crosta, voltando a selá-la. Isso ajudaria a explicar algumas características peculiares da região.