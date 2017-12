Sonda da Nasa encontra indícios de lagos antigos e duradouros em Marte Três anos depois de pousar em uma cratera gigante de Marte, a sonda Curiosity, da agência aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês), encontrou o que os cientistas classificaram como provas de que a bacia esteve repleta de água com frequência, o que aumenta as chances de vida no planeta vermelho, relatou um estudo publicado nesta quinta-feira.